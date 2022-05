Vláda chce silnější bič na členy Rady ERÚ

Navržená změna by navrátila legislativní úpravu do stavu kritizovaného Evropskou komisí

„Obecná připomínka ERÚ se týkala toho, že by se novela, vzhledem k potřebě jejího rychlého schválení, měla soustředit výlučně na otázky energetické bezpečnosti. Jiné úpravy, které nejsou urgentní, i vzhledem ke zjevné potřebě diskuse nad takovými body, by měly projít standardním legislativním procesem,“ řekl Právu mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Úřadu se zastala i Bezpečnostní informační služba (BIS) a navrhla ponechat v legislativě dosavadní znění, co se týče odvolatelnosti člena Rady ERÚ. Zástupci kontrarozvědky připomněli, že se podmínky nutné k odvolání člena Rady ERÚ od 1. ledna zpřísnily poté, co Evropská komise Česku vytýkala porušení smluv směrnic o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a plynem.

„Navržená změna zákona by dle našeho názoru navrátila legislativní úpravu do stavu kritizovaného oficiálně Evropskou komisí a stala by se opětovně předmětem oficiální výhrady Evropské komise směrem k ČR,“ napsala do připomínek BIS. Podle mluvčího ministerstva Vošáhlíka je ale novela z tohoto hlediska v pořádku a v souladu s evropskými pravidly.