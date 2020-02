Velké pražské hotely mění majitele: Loňské transakce byly rekordní

Česko se poprvé v žebříčku hotelových investic dostalo mezi první desítku v Evropě, konkrétně na 9. místo. Loňský rok byl pro pražský hotelový sektor z pohledu transakcí rekordní: objem investic do hotelových nemovitostí přesáhl 500 milionů eur (12,5 miliardy korun). To je nejvíce v historii, dvakrát více než průměr posledních pěti let, vyplývá z analýzy společnosti Cushman & Wakefield (C&W).