V seznamu sběren elektroodpadu jsou místa, která ho veřejně neberou

V seznamu sběrných míst, kde mohou lidé odevzdávat dosloužilé elektrické spotřebiče, figurují desítky firem a institucí, které ve skutečnosti elektroodpad od veřejnosti nesbírají. Starou lednici nebo pračku by tak mělo být teoreticky možné odvézt například do Státní opery, Národního divadla, na Univerzitu Karlovu nebo do sídla Českého rozhlasu. Vyplývá to ze seznamu veřejných sběrných míst na webu ministerstva životního prostředí.