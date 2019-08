V Kolumbii se šíří nebezpečná nákaza banánů. Ovoce může zdražit i v Česku

„Kolumbie je přitom největším vývozcem banánů do ČR. Už nyní přitom banány v Česku citelně zdražují, kilogram momentálně vyjde na zhruba 33 korun. Navíc Kolumbie sousedí s Ekvádorem, což je největší světový vývozce banánů vůbec. Plíseň se může rozšířit právě i do Ekvádoru a dalších zemí Latinské Ameriky,“ uvedl ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Plíseň napadá i banány odrůdy Cavendish. To je problém, neboť bezmála polovina světové produkce banánů je právě této odrůdy. Fakt, že z více než tisícovky různých odrůd banánů, které na světě existují, zrovna Cavendish takto dominuje, snižuje diverzitu a usnadňuje to šíření nákazy. Kde se plíseň rozšíří, tam nerostou banány až 30 let, protože plíseň zůstává v půdě.