V energetice bychom se měli vyvarovat chyb Německa, říká šéf Hospodářské komory Dlouhý

Česko má jít do budoucna cestou jaderné a obnovitelné energie, s okamžitým uzavřením uhelných elektráren však nejen firmy, ale i většina domácností nesouhlasí. Vyplývá to z průzkumu pro Hospodářskou komoru ČR (HK). Podle šéfa komory Vladimíra Dlouhého by se ČR měla poučit z chyb Německa, kde zcela převládlo ekologické hledisko, a proto domácnostem a firmám prudce zdražila elektřina.