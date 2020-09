V Británii by letos o práci mohlo přijít nejvíce lidí za generaci

Vyrozumění o propuštění je podle studie nyní dvakrát více než za recese po finanční krizi let 2008 a 2009. Jen za období od července do září by mohlo být propuštěno 450 tisíc lidí, uvádí studie. To by bylo o 50 procent více než bylo čtvrtletní maximum z doby globální finanční krize.