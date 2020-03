Uzavírka mostu přes Novomlýnské nádrže začala

Ve snaze alespoň trochu ulevit obcím, jsou objízdné trasy zvlášť pro každý směr. Doprava do Brna opouští mezinárodní tah I/52 odbočkou do Dolních Dunajovic, Dále vede přes Brod nad Dyjí, kde za obcí překonává toky Dyje pomocí provizorního mostu. Auta pak pokračují v cestě k Pasohlávkám, před obcí ale odbočují na další silnici a u Nové Vsi se vrací zpět na hlavní tah.

Doprava od Brna směrem k Mikulovu rovněž u Nové Vsi sjíždí z trasy I/52, objízdná trasa je ale vede do Drnholce. Za obcí následuje taky provizorní most přes Dyji, dál pak řidiči míří kolem Novosedel do Dobrého Pole a Březí. Na původní cestu se vrací až na kraji Mikulova. Oba provizorní mosty na objízdných trasách jsou šířky čtyři metry, s provozem, řízeným semafory a preferencí směru objížďky, tedy časy svítící zelené jsou tam delší. Přes obce je povolená třicítka.