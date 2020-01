Uklidí, vymalují a byt prodají dráž

„Kdyby si to vyklidili a vymalovali, mohli to ti původní majitelé za tyto peníze prodat také,“ dodal.

Danou praxi potvrdili realitní makléři. „Prodejci často podcení také kvalitu fotografií. I to, že v bytě je na co si sednout, je tam skříň, stolek, dělá hodně,“ potvrdil Právu makléř Remaxu.

„Jde o to, mít objektiv se širokým záběrem, aby se ukázal prostor. To vám mobil neudělá. Snímky by měly mít světlo. Ale umělé mraky, to je už moc,“ řekl fotograf nemovitostí Ivan Svatoš. Byty fotí pro renomované realitky i pro jednotlivce.

U běžného bytu se jeho ceny pohybují v řádech několika tisíc korun, tedy nic, co by vlastník bytu za miliony neunesl.