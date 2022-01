Turecká inflace se dostala nad 36 procent

Turecko se s vysokou inflací potýká mnoho let. Tak velká jako je za prosinec, ale byla naposledy v září 2002. Tehdy činila 37 procent. V listopadu téhož roku se k moci v Turecku poprvé dostala Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) Recepa Tayyipa Erdogana. Ten byl předtím starostou Istanbulu, později tureckým premiérem a od roku 2014 je prezidentem.

Turecká inflace v praxi: Cizinci nakupují jako smyslů zbavení, ani nevědí co Ekonomika

"Odráží to začarovaný kruh poptávkové inflace, což je velice nebezpečné. Centrální banka totiž předpokládala, že cenové tlaky jsou výsledkem problémů v dodavatelských řetězcích, a že s tím nemůže nic dělat," poznamenala partnerka společnosti Spinn Consulting Özlem Derici Şengülová. "Sazby je potřeba okamžitě a výrazně zvýšit," řekla. "Roční inflace do března pravděpodobně vystoupí na 40 až 50 procent," dodala.

Centrální banka od září snížila základní úrokovou sazbu o 500 bazických bodů na současných 14 procent. Do jejího rozhodování ale výrazně zasahuje prezident Erdogan, který řekl, že je nepřítelem vysokých sazeb, protože podle něj způsobují vysokou inflaci.

Erdogan vysoké úrokové sazby opakovaně kritizoval a volal po měnovém stimulu, který by podpořil export, poskytování úvěrů a hospodářský růst před volbami plánovanými na rok 2023. Guvernéra centrální banky už několikrát vyměnil a dosadil do vedení lidi, jejichž názory na měnovou politiku byly blízké jeho názorům. Tím ale uškodil pověsti centrální banky, která by měla být nezávislá.