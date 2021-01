Tripartita chce rychlý tendr k Dukovanům

Zástupci tripartity žádají vládu, aby pokračovala v přípravách tendru na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Zároveň nechtějí redukovat počet uchazečů, podle nich by to výstavbu prodražilo a následně i zvýšilo ceny energie. Po jednání tripartity to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).