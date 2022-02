Trhovci můžou žádat o náhradu za adventní trhy

Pořadatelům stát nahradí až 80 procent marně vynaložených nákladů, maximální podpora bude činit pět milionů korun. Vyplývá to z výzvy, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na svém webu.

Pomoc se vztahuje na prodejce na vánočních a adventních trzích, kterým byla činnost vládním opatřením v boji proti koronaviru omezena nebo zakázána. Výpočet podpory se vztahuje k období od 26. listopadu do 25. prosince loňského roku. Za jeden stánek prodejce bude moci získat 5000 korun na den, za dva stánky 8000 korun a za tři 11.000 korun.

V případě organizátorů vánočních trhů je za rozhodné období pro výpočet dotace považována doba od 1. ledna do 31. prosince uplynulého roku. Náklady musejí být prokazatelně uhrazené, kdy je například dodavatel nevrátil. Kompenzace nebudou poskytnuty pořadatelům, jejichž trh nebyl zcela zrušen, ale jen omezen jeho rozsah.

Náhrady MPO poskytne v režimu de minimis. Při ní jeden příjemce nesmí v průběhu tří let čerpat z podpor de minimis více než 200.000 eur (asi pět milionů Kč).

Asociace pořadatelů vánočních trhů (APAT) uvítala, že vláda minulý týden téměř po čtvrt roce od zákazu adventních trhů schválila náhrady. Zároveň ale upozornila na to, že hlavně v případě velkých pořadatelů nepokryje náklady v odpovídající výši.

„Naše ztráty jsou troj- až čtyřnásobné, než je navrhovaná kompenzace. To cítíme jako nespravedlivé, ale jsme v situaci, kdy si nemůžeme dovolit kompenzace nepřijmout. Snad se již podobná situace nebude opakovat a my se postupně zbavíme hořkosti z něčeho, co jsme nezavinili," uvedl Libor Votruba, jednatel společnosti Taiko pořádající trhy na Staroměstském náměstí v Praze. I omezení u počtu stánků je podle APAT pro část větší trhovců znevýhodněním.