Testy neprošlo třicet procent vzorků točené zmrzliny

Nejčastějším nešvarem je, že provozovatelé mraženou pochoutku na konci dne nelikvidují a následující den ji vracejí do stroje. Roli podle mluvčího SZPI Pavla Kopřivy může hrát i nedostatečné proškolení personálu.

Lidem, kteří závadnou zmrzlinu zkonzumují, hrozí přinejmenším střevní obtíže. „Pozná se to většinou až doma, první příznaky se dostaví po dvou třech hodinách,“ odpovídá inspektor Pavel Haas na otázku, zda člověk může už v obchodě zjistit, že se ochladil nekvalitním výrobkem.

S kolegyní Marcelou Vopršálovou ve středu testoval zmrzlinu a led do nápojů v cukrárně Kochoco v pražské ulici Na Příkopě. „Dobrý den, jsme ze SZPI a přišli jsme vám odebrat vzorek zmrzliny,“ vysvětlila Vopršálová vedoucí provozovny.

Před odběrem nasadili jednorázové pláště, čepici a rukavice. Obsluha nabrala zmrzlinu do kornoutu, který inspektoři uložili do uzavíratelného sterilního a pak ještě do bezpečnostního sáčku. Balíček putoval do chladicího boxu se suchým ledem, kde je okolo minus 40 stupňů.

Zkontrolovali např. i výrobní prostory, teplotu zařízení, odkud se zmrzlina prodává, i teplotu produktu. „Vyhovující je minimálně minus osm, nejlépe se nandává při minus čtrnácti,“ informoval Haas, který chválil, že v každé vaničce s jiným druhem zmrzliny leží jedna špachtle. Takže pokud by byla jedna kontaminovaná, bakterie se neroznesou.

Kleště, které se používají na servírování kopečkové, by měly být mimo nádobu s vodou. Tu je třeba měnit minimálně každou hodinu. „Zatím je vše v pořádku,“ hodnotil Haas situaci.

Pokuta až deset tisíc

Vzorek se bude testovat na listérii a salmonelu. Výsledky bývají k dispozici během 10–14 dní. Když vzorek nevyhovuje, do dvou tří hodin od informace vyrážejí inspektoři do provozovny a následuje hloubková kontrola. Provozovatel musí odstranit nedostatky, sanitovat prostory, na vlastní náklady nechat provést rozbory, následuje opětovná kontrola SZPI. Pokuta za prohřešky může vyšplhat do desítek tisíc korun.

Zákazník by si měl dávat pozor např. na to, jestli obsluha má ochranné pomůcky, nepoužívá stejnou ruku na kornout i peníze, jak to v provozovně vypadá. „Varovný signál pro spotřebitele je, když konzistence neodpovídá tomu, jak má

zmrzlina vypadat,“ podotýká Kopřiva.

Kontroly probíhají na základě podnětu spotřebitelů, inspektoři vyrážejí do provozoven, které v minulosti neprošly, i na namátkové kontroly.

Ledu pak ze zásobníku nabrali lopatkou přibližně litr. „Sledujeme rohy, kde se tvoří sliz, a v něm bují plíseň a další mikroorganismy. Také jak vypadá okolí výrobníku. Tady se zdá čisté,“ hlásil Haas. Čistit by se zařízení mělo alespoň dvakrát týdně, podle něj ale v některých případech není vyčištěno za celou sezonu.