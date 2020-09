Test jednotné jízdenky na železnici funguje, koupilo ji 6710 lidí

„Je třeba říci, že jak se komercializují jednotlivé tratě, máme dneska 13 dopravců, lze předpokládat, že v rámci liberalizace jich bude ještě více. A je v podstatě nemožné, aby do budoucnosti si lidé kupovali u každého z nich specifickou jízdenku,” uvedl ministr.

Havlíček si projekt OneTicket vyzkoušel na cestě z Plzně do Plas. Na jednu jízdenku jel z Plzně do Kaznějova vlakem GW Train Regio a z Kaznějova do Plas pokračoval spojem Českých drah.