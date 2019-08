Systém stravenek poškozuje podnikatele, tvrdí asociace

Asociace uvedla, že podle jejího odhadu se průměrná provize poskytovatelům stravenek často pohybuje nad pěti procenty, což představuje zhruba 800 milionů korun ročně. Přijímání stravenek obchodníkům i podnikatelům v pohostinství navíc způsobuje ztrátu až deset procent z tržeb, uvedla asociace.

Je to krok správným směrem předseda AČTO Zdeněk Juračka

Asociace proto přivítala návrh ministerstva financí, podle kterého by měl být zaveden tzv. stravenkový paušál. Zaměstnanec by dostával peníze na stravu přímo. Paušál by měl být alternativou k současnému režimu se stravenkami, který ale zůstane zachován. Odbory plán ministerstva odmítají. Asociace hotelů a restaurací ČR záměr podporuje.

„Doplnění stávajícího stravenkového systému jiným, transparentnějším a méně komplikovaným benefitem, který by nevydělával na ostatních členech podnikatelské obce, je krok správným směrem,” uvedl předseda AČTO Zdeněk Juračka.

Zavedením hotovostního paušálního příspěvku obchodníkům a restauratérům odpadnou podle AČTO zbytečné náklady na provize provozovatelům poukázkových systémů. Pro zaměstnavatele to bude podle asociace také finanční i administrativní úspora. „A tudíž lze oprávněně dovozovat, že dojde ke zvýšení využívání tohoto benefitu. Pozitivní dopad bude mít taková úprava i na příjem do státní pokladny, neboť zisky provozovatelů poukázkových systémů odcházejí do zahraničí,” uvedla AČTO.

Účelovost zmizí

Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) naopak tvrdí, že realizace tohoto plánu by znamenala krok zpět ve snahách nabídnout zaměstnancům i zaměstnavatelům účelový nástroj, který v posledních letech zlepšuje motivaci k pravidelnosti ve stravování a tím i zdravějšímu životnímu stylu. Dodává, že už dnes funguje varianta digitálních stravenek na kartě, proti této metodě by změna nepřinesla zaměstnavatelům žádnou administrativní úlevu.

Pokud bychom tento jasně účelový nástroj nahradili hotovostí, zaměstnanci by už za pár dnů vůbec nevěděli, že nějaký příspěvek na stravování dostávají ředitel Unie zaměstnavatelských svazů Vít Jásek

Průzkumy z posledních let podle APROPOS ukazují, že vliv tohoto účelového příspěvku na pravidelnost stravování je značný. Zaměstnanci s těmito prostředky si zajdou na oběd mnohem častěji, a to až třikrát, zjistil například průzkum PPM Factum pro Unii zaměstnavatelských svazů z dubna 2018.

„Když dá firma zaměstnanci stravenky, tak mu tím vlastně každý den říká: Zajdi si na oběd. Dej si přes poledne pauzu a pořádně se najez. Pokud bychom tento jasně účelový nástroj nahradili hotovostí, zaměstnanci by už za pár dnů vůbec nevěděli, že nějaký příspěvek na stravování dostávají a postupně by na obědy přestávali chodit,“ řekl výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů Vít Jásek.

Ministerstvo: Lidé budou dál jíst

Za stravenky v současné době lidé nekoupí například cigarety nebo alkohol. Správně by jimi nemělo jít platit ani za drogerii, i když to někdy v obchodech projde. Pokud budou zaměstnanci dostávat místo stravenek peníze, mohou tak na jídlo dát menší část. Ministerstvo se ale neobává, že by zrušení účelovosti mělo tak výrazný dopad.