Studie: Zavřené školy nás budou stát desítky miliard týdně

Ekonomické ztráty způsobené zavíráním škol v průběhu pandemie nemoci covid-19 lze vyčíslit na desítky miliard týdně. Vyplývá to ze studie think tanku IDEA při CERGE-EI. Při úplném zastavení jde o 66 miliard týdně, při náhradní distanční výuce jsou ztráty poloviční - 33 miliard týdně. Škody se podle autorů projeví teprve postupně, o to horší ale budou.