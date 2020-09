Studie: Oteplování pomůže ekonomice

Pouze v „nejteplejším“ scénáři by měly ke konci století převládnout negativní dopady na tuzemský sektor zemědělství. Připouští také, že případné sucho a nedostatek vody by mohly být problémem pro energetiku, protože většina typů elektráren potřebuje vodu ke svému chlazení. Studii i tak tvrdě kritizovala ekologická sdružení.

V případě opačného scénáře by HDP v ČR na osobu v roce 2096 byl proti současným podmínkám vyšší o 1,1 procenta. Na první pohled se to může zdát málo, kumulovaný dopad od roku 2020 do konce století by ovšem činil 8,6 procenta v nejmírnějším scénáři a až 25 procent ve scénáři nejrychlejšího oteplování, uvádí studie.