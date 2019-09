Studie: Nájemné v Praze se bude blížit západoevropským metropolím

Výnosy z nájemného loni v Praze dosáhly 3,9 procenta. To bylo za posledních pět let nejméně, v roce 2016 to bylo 4,4 procenta. „Ceny bytů v posledních letech skokově rostly. V letech 2016 až 2018 bylo tržní zhodnocení několikanásobně vyšší než výnosnost z hrubých nájmů. Přitom ještě v roce 2014 byla situace opačná,“ doplnil Dolák.

V Praze podle KPMG žije v nájmu 32 procent obyvatel. Například v Londýně to je 49 procent, v Amsterdamu 70 procent, v Hamburku 76 procent, ve Vídni 78 procent a v Berlíně 84 procent. „Nájemní bydlení bude stále běžnější, čímž se přiblížíme situaci v západních metropolích. I když z historických důvodů se nedá předpokládat, že by dosáhlo takových hodnot jako ve Vídni nebo v německých velkoměstech,“ uvedl dále Dolák.

Od roku 2014 do konce loňského roku zdražily nové byty v Praze zhruba o 80 procent, průměrný nájem stoupl o 42 procent. Průměrná hrubá mzda ale stoupla jen o 22 procent. „V Praze přitom roste počet obyvatel a pro část z nich je vlastní bydlení stále méně dostupné. Kvůli růstu nájmů si ale stále víc lidí nebude moci v Praze dovolit ani nájemní bydlení. Budou to řešit například stěhováním do středních Čech a denním dojížděním do metropole,“ dodal Dolák.