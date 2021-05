Strakonická teplárna přerušila dodávky tepla Energu, které zásobuje sídliště

„Pokud k tomuto kroku teplárna Strakonice přistoupí, my nebudeme schopni to nijak ovlivnit. Když nedodají teplo nám, nemůžeme ho my dodat lidem. Faktury vůči teplárně máme uhrazené, a naopak teplárna dluží nám více než deset milionů korun,“ řekl Právu před časem Roman Němeček.

Město má v teplárně 77,3 procenta akcií. Němeček podle starosty neříká pravdu. „My jsme dodávali tři čtvrtě roku, pořád není podepsaná smlouva, není zaplaceno, tohle vede ke krachu teplárny a poškození Strakonic. Souhlasím s tím, že to teplárna udělala, už to dál není možné. Topit lidem nemůžeme, nemáme licenci, abychom dodávali nad rámec dodávek, tu nám sebral ERÚ. Chtěl jsem, aby nám ji vrátili, ERÚ to odmítá. Volal jsem na ERÚ na pohotovost, tam mi řekli, že musím počkat do pondělka,“ řekl Hrdlička.