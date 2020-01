Stavební firmy v Berlíně sužuje plánované zmrazení nájmů

Stavební společnosti v Berlíně čelí výraznému úbytku zakázek v důsledku plánovaného zmrazení nájmů. Na svém webu o tom informuje list Financial Times (FT). Zákon o zmrazení nájemného v Berlíně na dobu pěti let by měl vstoupit v platnost do března. Vedení německé metropole tímto krokem reaguje na prudký růst nákladů na bydlení z uplynulých let.