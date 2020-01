Stavba polygonu BMW na Sokolovsku za 7,5 miliardy by měla začít v polovině roku

Výstavba zkušebního polygonu autonomních vozidel německé automobilky BMW na podkrušnohorské výsypce u Sokolova by měla začít zhruba v polovině letošního roku, informoval mluvčí společnosti BMW Group Czech Republic David Haidinger. Investor se chystá do stavby centra vložit zhruba 7,5 miliardy korun, provoz by měl být zahájen v druhé polovině roku 2022.