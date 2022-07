Stavba mostu omezí přes víkend dopravu na D11

V noci na neděli budou stavbaři postupně osazovat čtyři nosníky, a to od 21:00, 22:00, 23:30 a 1:00. Instalace každého má zabrat 20 minut. "Nemělo by se jednat o dlouhodobou uzavírku, ale o několik uzavírek krátkodobých v rámci uvedených časů," dodal Buček.

Do nedělního rána by se mělo po dálnici jezdit obousměrně jízdním pásem na Prahu v režimu jedna plus jedna a s omezením rychlosti na 80 kilometrů v hodině. Poté bude provoz převeden do režimu jedna plus jedna v obou jízdních pásech pomalými jízdními pruhy.