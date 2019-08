Stát slibuje zjednodušit podnikání. Připravil živnostenský balíček

Podle Schillerové ministerstvo chce vstřícné daňové prostředí pro osm milionů daňových poplatníků. "Proto se nyní ministerstvo financí plně soustřeďuje na komplex opatření, které tento ambiciózní cíl naplní. Jde zejména o zavedení jediné platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč," uvedla.

V rámci jedné platby podnikatelé s obratem do jednoho milionu korun ročně již nebudou muset přiznávat daň z příjmu a odvody na třech různých formulářích, nově k zaplacení poslouží jedna paušální platba. Sníží se tak podle ministerstev administrativa a nebude třeba platit za účetní služby. Opatření by mělo začít platit v roce 2021.

V příštím roce MF plánuje snížit DPH na stravovací služby z 15 procent na deset procent a DPH na odborné služby z 21 procent nebo 15 procent na deset procent, a to v souvislosti projednávanou novelou zákona o evidenci tržeb.

K případnému rušení daňových výjimek Schillerová uvedla, že tato vláda nikdy nezruší slevu na děti nebo slevu na poplatníka. "Ale jsou jiné oblasti, kde by výjimky měly být redukovány nebo zrušeny. Nelze ale říci, že to bude většina zavedených výjimek," uvedla ministryně. Analýze by měla být podrobena podle ní zhruba třetina výjimek.