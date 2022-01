Stát nabízí Liberci palác po Skloexportu

Liberec se o mohutnou budovu ještě v roce 2020 intenzivně zajímal, usiloval ovšem o bezúplatný převod. Stát mu objekt nyní nabízí za téměř 67 milionů korun.

Reakci města očekává ÚZSVM do konce ledna. „Nabídkou se už zabývala rada města, pouze jsme ji vzali na vědomí, nepřijali jsme k tomu žádné usnesení. Samozřejmě, každý z radních má k tomu nějaký postoj. Myslím si, že to není věc politická, ale ekonomická,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK) s tím, že příští týden ve čtvrtek se nabídkou státu bude zabývat liberecké zastupitelstvo.

Budova stojí na výhodném místě v lokalitě u vlakového i autobusového nádraží, kterou čeká v nejbližších letech významná proměna. „Objekt by byl také vhodný pro výkon takzvané přenesené působnosti státní správy pro 28 okolních obcí včetně Liberce, například vydávání občanských průkazů, řešení přestupků, sociální odbor nebo stavební úřad. Občané, kteří cestují z Hrádku, Hodkovic nebo Českého Dubu, by nemuseli zajíždět do centra města a vše by vyřídili v blízkosti nádraží,“ vysvětloval před časem primátor.

V radě města v pátek ale podle všeho převažuje názor budovu za nabízenou cenu nepřijmout. Musela by se totiž nákladně rekonstruovat za vyšší stovky milionů korun a zadlužený Liberec si to nemůže dovolit. „Na to by si město muselo vzít úvěr, protože tyto peníze nemá, a to nás čekají daleko důležitější akce z pohledu občanů, třeba rekonstrukce bazénu. A tu udělat musíme v každém případě. Skloexport kupovat nemusíme,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Proti nákupu budovy se už jasně vymezila ODS. „Já si neumím představit, že bychom o tom uvažovali. Náklady na rekonstrukci jsou nepředstavitelné a jen udržování budovy v určitém stavu by stálo každoročně miliony,“ řekl radní za ODS Petr Židek.