Stát by mohl využít zisk ČEZ k pomoci lidem s cenami energií, tvrdí analytici

Pokud by zákazníci nakupovali stejné množství elektřiny jako v letech před koronavirovou krizí, mohlo by podle něj docházet k výpadkům dodávek. "Řešením by tak nebylo ani zestátnění soukromého podílu akcionářů společnosti. Státu nic nebrání využít vysokého zisku z ČEZ a pomoci potřebným, aby nespadli do pasti energetické chudoby," uvedl Tyleček.