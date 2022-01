Stárnoucí Němci chtějí až 400 tisíc zahraničních pracovníků ročně

Řešení vidí Duerr v imigrační politice. „Problém stárnoucí pracovní síly můžeme dostat pod kontrolu pouze pomocí moderní imigrační politiky... Co nejrychleji musíme dosáhnout hranice 400 tisíc kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí,“ dodal.

Globální trh práce se z pandemie nezotaví nejméně do roku 2023

Globální trh práce se z pandemie nezotaví nejméně do roku 2023 Ekonomika

Rozdíl mezi těmi, kdo odchází do důchodu a těmi, kdo na pracovní trh přichází, se navíc má v roce 2029 rozšířit až na 650 tisíc pracovníků. Naakumulovaný úbytek by pak na konci tohoto desetiletí měl představovat ztrátu zhruba až pěti milionů zaměstnanců v produktivním věku.

Podobný trend platí i ve Spojených státech amerických, kde by počet pracovníků mohl do roku 2030 podle tamního úřadu statistiky práce vzrůst na přibližně 170 milionů z loňských 161 milionů. Potom se ale USA dostanou do fáze, kdy většina silných ročníků dosáhne důchodového věku, což další růst pracovní síly omezí.