Stačí fotka a přečtené knihy prodáte

Příběh Reknih se začal psát v roce 2019, kdy chtěl Kula poslat přečtené knihy dál. „Zkoušel jsem všechny způsoby, jak to udělat. Přes Facebook, bazary, antikvariáty. Ale nic mi nevycházelo dobře. Buď to zabere hrozně moc času, anebo nedostanete pořádně peníze. V antikvariátu za knihu dostanete třeba 10 korun, na Facebooku je zase zdlouhavá komunikace,“ vylíčil Kula, který s podnikáním začal už ve svých 13 letech.

Radost má z toho, že část knih se po přečtení na Reknihy znovu vrátí pro další zájemce. „Šel jsem do toho s cílem, aby se ty knihy co nejvíc protočily, abychom je poslali několikrát. Vyšlo nám, že 15 až 20 procent knih se nám vrací. To se mi hrozně líbí a splňuje to počáteční myšlenku o cirkulárním byznysu,“ prohlásil.