Společnost REMA Systém, a.s. nečelí žádným žalobám kvůli financím provozovatelů solárů

Autor článku tak ve vztahu ke společnosti REMA Systém, a.s. uvedl nepravdivé informace o tom, že kolektivní systém REMA čelí žalobám kvůli financím provozovatelů solárů a že se někteří provozovatelé solárních elektráren obávají toho, že z kolektivního systému bylo vyvedeno téměř 250 milionů korun. Dále autor článku uvedl, že z veřejně dostupných účetních rozvah firmy je patrné, že od roku 2018 jsou peníze přesouvány do kapitoly dlouhodobých pohledávek a případ řeší Ministerstvo životního prostředí.

Společnost REMA Systém, a.s. nečelí žádným obavám či snad žalobám souvisejícími s financemi provozovatelům solárů. Vůči REMA Systém, a.s. nevedou provozovatelé solárů ani jiné osoby soudní řízení, kterého by se, i jen okrajově, mělo týkat vyvedení 250 miliónů korun (či jiné částky).