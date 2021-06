Soud povolil reorganizaci zadlužených ČSA

Městský soud v Praze povolil v rámci insolvenčního řízení reorganizaci zadlužené letecké společnosti ČSA. Reorganizační plán by zhruba do čtyř měsíců měla sestavit mateřská firma Smartwings. Vyplývá to z usnesení soudu uveřejněného v insolvenčním rejstříku.