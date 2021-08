Směnárník z Ústí, který nanosil do banky 90 miliard, musí prokázat, kde je vzal

Daň by byla ve výši 15 procent, hrozí ale i penále, pokud by poplatník nespolupracoval. Ve výsledku by tam částka mohla být zdaněna až 30 procenty. Správa může danit sumy uložené v posledních třech letech, to by se pak týkalo asi 10 miliard, které směnárník do banky za toto období nanosil. Doměřená daň by pak mohla být až tři miliardy.