Smartwings budou létat do Londýna

Letový řád počítá s odletem z Prahy do Londýna v těchto časech ve čtvrtek v 9:45, v pátek ve 14:00, v neděli v 18:50 a v pondělí v 15:50. Let do Prahy bude z Londýna startovat ve čtvrtek ve 12:05, v pátek v 16:00, v neděli ve 20:45 a v pondělí v 17:45.

Smartwings nyní provozují z Prahy pravidelné linky do chorvatského Splitu, španělské Malagy, na ostrov Mallorca, na tři Kanárské ostrovy (Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura), na Madeiru (Funchal), do Egypta (Hurgdada a Marsa Alam) a do ruského Petrohradu. Charterové lety směřují z Prahy do SAE (Ras Al Khaimah) a na tuniskou Djerbu.