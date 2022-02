Škrtání některých daňových úlev má smysl, míní analytici

„Projev prezidenta k rozpočtu vnímám jako určité politické divadlo. Obsahoval směs tvrzení zřejmých a takových, za která by si zasloužila kritiku především předchozí vláda,“ okomentoval pro Novinky Zemanovo vystoupení v dolní komoře parlamentu hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Také hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda se nevyhnul porovnání Fialovy a Babišovy vlády. „Babišův kabinet navrhoval rozpočet ještě schodkovější s deficitem o takřka 100 miliard korun vyšším, než jaký plánuje Fialův kabinet. To nutně neznamená, že rozpočet nebude inflační, bude však jistě méně inflační, než byl ten Babišův,“ řekl Novinkám Kovanda.

Prezident ve svých návrzích mluvil zejména o daních. Chtěl by například zrušit daňové výjimky a členy dolní komory rovněž vyzval k obnovení vyššího zdanění příjmů fyzických osob.

V této rovině s ním Sobíšek do jisté míry souhlasí. „Zastávám názor, že se pro dosažení udržitelnosti veřejných financí neobejdeme bez zvýšení některých daní. Úkolem vlády by mělo být pro rok 2023 navrhnout takové řešení, které nadělá v ekonomice co nejméně škod,“ řekl.