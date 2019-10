Singer: Recese za dveřmi? Zatím to tak nevypadá

Zpomalení růstu ještě nemusí znamenat recesi, a pokud nedojde k dalším neznámým komplikacím ve světové ekonomice, tak by neměla přijít. To si myslí bývalý guvernér České národní banky a současný hlavní ekonom Generali Holdingu Miroslav Singer. V rozhovoru pro deník Právo také uvedl, že na případnou recesi se Česko může připravit podporou investic do infrastruktury.