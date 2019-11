Šéf Pražské plynárenské: Hospodaříme dobře, kritika je účelová

Objevily se informace, že Pražské plynárenské za první pololetí klesl zisk meziročně o 37 procent. Co je příčinou?

Předně bych rád řekl, že Pražská plynárenská v tomto roce podle zatím předběžných odhadů splní plánované hospodářské výsledky a velmi pravděpodobně dosáhne i výsledků lepších nad tento ziskový plán.

Pražská plynárenská totiž stejně jako každá jiná společnost má být hodnocena v první řadě podle toho, zda plní nebo neplní v daném období výsledky, které jí byly plánem a akcionářem uloženy. Plán totiž, na rozdíl od jiných hledisek, obsahuje a zohledňuje různé předem známé nebo odhadované faktory, které na společnost mohou mít během roku vliv. To však v rámci prostého srovnání první poloviny loňského roku s první polovinou roku letošního neplatí a o ničem to tedy v zásadě nevypovídá.

Například první letošní půlrok byl teplejší než první půlrok roku minulého, což má samozřejmě vliv na prodej plynu, což je zásadní faktor v našem podnikání. Nikdo dále v polovině roku neumí odhadnout, jaká bude naopak druhá polovina roku, kdy se vše může srovnat, nebo převrátit.

Náš obchod je sezonní a nedá se porovnávat měsíc po měsíci. Když máte leden extrémně teplý nebo studený, tak se může lišit i o sto procent.

Takže meziroční srovnání ke konci června je nerelevantní údaj?

Přesně tak. Náš obchod je totiž sezonní a nedá se porovnávat měsíc po měsíci. Když máte leden extrémně teplý nebo studený, tak se může lišit i o sto procent. V pololetí, když je ještě teplo a firmu ještě čeká podzim a kus zimy, je těžké hodnotit výsledky, protože v pololetí jsou samozřejmě jarní a letní měsíce a tam žádná velká spotřeba plynu není. Dále například nákupní ceny energií nejsou pořád stejné, v čase se mění a loni na jaře byly jiné než letos na jaře.

Mluvil jsem také o různých faktorech, které jsou v ročním plánu zohledněny a ve srovnání oněch prvních polovin roku, o kterém mluvíme, vůbec ne. Například naše společnost i přes rostoucí nákupní ceny na velkoobchodních trzích svým zákazníkům na začátku tohoto roku, na rozdíl od většiny konkurentů, plyn nezdražila. To je všeobecně známý fakt, o kterém ví majitel a asi by se mu mimochodem také moc nelíbilo, kdyby městská firma zdražila, i když to nebylo bezpodmínečně nutné. Shodli jsme se tedy, že se budeme snažit držet ceny pro zákazníky na stabilní úrovni a zdražovat nebudeme. Byli jsme si jisti, že není jediný důvod, že naše zisky jsou přiměřené a my nebudeme zatěžovat zákazníka zdražením a poté následně třeba zlevněním. To se však také logicky musí v hospodaření firmy nějak projevit a zohlednit.

Také se objevila zpráva, že vám vzrostly provozní náklady o 29 procent.

To je naprostý nesmysl, vzrostly nám náklady v souvislosti s tím, co jsem řekl, že se plyn nakupoval dráž než v roce předchozím a letech předchozích.

Podle primátora Zdeňka Hřiba (piráti) jsou horší výsledky Pražské plynárenské jen potvrzením toho, že ve vámi řízené společnosti dochází k manažerským pochybením a že dřívější růst byl dán jen souhrou vnějších příznivých okolností.

Na to by se dalo logickou implikací té věty odpovědět, že i ty případné horší výsledky byly dány souhrou vnějších okolností. Nechci komentovat tyto politické výroky, protože jsem s panem primátorem Hřibem nevedl žádnou diskusi na toto téma. Nebyl jsem dotázán na jakékoliv zdůvodnění. Asi bych pouze řekl, že při mém nástupu v roce 2014 společnost dosahovala zisku 600 milionů a od té doby každý další rok byl více než dvojnásobkem do té doby dosahovaných zisků. Rekordní byl rok 2016, kdy jsme dosáhli zisku téměř dvě miliardy korun.

Radní za Spojené síly pro Prahu Jan Chabr v reakci na informace o poklesu zisku serveru Seznam Zprávy řekl, že to mohlo být způsobeno celkovou situací na trhu, kdy například letošní rok je poměrně teplý a spotřeba plynu byla relativně nízká. Nicméně za jednu z možných příčin označil i hádky mezi pražskými politiky, které vrhají na městskou firmu špatné světlo a zbytečně znejisťují odběratele.

Pražská plynárenská je dlouhodobě, minimálně posledních pět let velmi úspěšná na trhu obchodování se zemním plynem. Mně to připadá, že se po mně chce, abych běžel stovku pod deset vteřin, měl na obou nohách železné koule a ještě mával v cíli divákům z první pozice. To úplně nejde. Tady jsou jasná data a fakta, která předkládám, vše ostatní je politikum.

Spekuluje se o tom, že máte osobní spory s poslancem a bývalým zastupitelem pirátů Jakubem Michálkem kvůli dřívějším odměnám v Pražské plynárenské, které piráti označovali za netransparentní.

Pana Michálka jsem v životě neviděl. A jak už jsem několikrát říkal, například i v dozorčí radě, jsem schopen se bavit v terminologii a dávat na stůl fakta a údaje o hospodaření, zisku, výši mezd, ale nikdy nejsem schopen přesně doručit třeba údaj o míře transparentnosti. Je třeba si uvědomit, že i když jsme městská společnost, pohybujeme se na vysoce konkurenčním otevřeném trhu, kde konkurence jedná velmi tvrdě. Jsem člověk z komerční sféry, snažím se proto zabraňovat nehospodárnostem. Jestliže někdo říká, že je zapotřebí být více a více transparentní, tak zároveň, vzhledem k tomu, co jsem před chvilkou uvedl, říká: „Vážený akcionáři, já chci společnost poškodit.“ Konkurence si vždy ráda přečte o nás takové zprávy.

Piráti vás kritizují za relativně vysoké odměny pro členy představenstva a dozorčí rady, šlo prý o 21 milionů za loňský rok, dalších devět milionů si rozdělili lidé v dceřiných společnostech.

To je věc, kterou je pro mě těžké komentovat, to by měl asi komentovat akcionář. Ten si vyžádal benchmarkové srovnání od renomované společnosti, které o tom, že by odměny byly nepřiměřeně vysoké, pokud vím, nehovoří. Jinými slovy, když to převedu do jasné řeči, jsme hodnoceni průměrně, spíše podprůměrně ve vztahu k výsledkům, kterých společnost dosahuje. Ve srovnatelných firmách se na odměnách vyplácí více.

Primátoru Hřibovi vadí i zapletení Pražské plynárenské do vyšetřování daňového podvodu s DPH, který měli před lety spáchat vaši dodavatelé. Podle pirátů jste si je měli lépe prověřit a ohlídat.

To vyplývá asi z nějakých informací, které já nemám. V této věci proběhl audit mezinárodní renomované auditorské společnosti, který zadal sám akcionář. Bylo prověřováno, zda postupy a nastavení v rámci naší společnosti byly, či nebyly v souladu s obecnými standardy a praxí. Nebylo shledáno žádné pochybení. Zásadní je, že v tom sporu, který máte patrně na mysli, nejsme v tento moment ani obvinění a v tuto chvíli ani poškození.