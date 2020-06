Šéf Heathrow hrozí masivním propouštěním na letišti a varuje před ztrátou milionů míst

Pokud britská vláda včas neoznámí konec povinné karantény pro turisty cestující do země letecky, letiště Heathrow bude muset propustit třetinu zaměstnanců. O práci by tak mohlo přijít zhruba 25 tisíc lidí, nebo možná až miliony v celé Británii. Uvedl to ředitel letiště John Holland-Kaye pro rádio City A.M.