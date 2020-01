Šéf fondu proti naštvanému Babišovi: Zakázka k dálničním známkám je v pořádku

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) si za zakázkou na IT systém k dálničním známkám stojí, podle fondu byla její organizace v pořádku. Na tiskové konferenci to v pátek uvedl šéf fondu Zbyněk Hořelica. A to navzdory tomu, že premiér Andrej Babiš v pátek řekl, že zakázka byla zorganizována špatně a měla by být zrušena. Babiš je kvůli tomu naštvaný.