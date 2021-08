Schodek rozpočtu letos dosáhne 7,7 procenta HDP

Veřejné finance letos podle nových odhadů ministerstva financí skončí ve schodku 7,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Vyplývá to z nové prognózy, kterou v úterý zveřejnilo ministerstvo financí (MF). Celkový veřejný dluh by měl podle MF stoupnout z loňských 37,8 procenta HDP na letošních 43,5 procenta HDP. Co se týče samotného HDP, úřad čeká letos růst o 3,2 procenta.