Schillerová: Ke Smartwings nelze přistupovat jinak než k ostatním

Firmě se nelíbí, že se vláda zdráhá jí poskytnout překlenovací úvěr nebo záruky za něj. V minulých týdnech uvedla, že potřebuje pomoc od státu, a to formou půjčky nebo garance za komerční úvěr.

Schillerová novinářům řekla, že konkrétní podoba pomoci společnosti není zatím na stole a že si neumí představit, že by vláda šla do Parlamentu se státní zárukou jen pro jednu společnost.

„Proč Česká republika váhá s poskytnutím překlenovacího úvěru nebo záruky za něj pro letecké společnosti Smartwings a ČSA? Pokud by existoval podpůrný program pro velké firmy typu Smartwings, přihlásíme se do něj. Žádný takový program neexistuje,” píše se v celostránkovém inzerátu, který v pátek otisklo několik deníků.

Zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) v uplynulých týdnech připustili možnost pomoci, podle nich jde o strategický podnik. To však zpochybňuje řada ekonomů.

„Smartwings ani ČSA nejsou strategickou firmou. Tou by čistě teoreticky v extrému mohla být Alitalia, která v Itálii zajišťuje vnitrozemskou dopravní obslužnost. To není náš případ a není ani žádná strategická destinace, kam bychom se nedostali s jinou společností,” uvedl například hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň.

Kromě inzerátů v novinách skupina Smartwings také investovala do webové kampaně na webu SOS.smartwings.com a internetové reklamy.

V případě, že by Smartwings nepřežily, jejich linky z Prahy by podle sdělení svého šéfa mohly převzít irské aeorolinky Ryanair. Charterové linky by potom mohl pokrýt přepravce Buzz, který patří rovněž Ryanairu.