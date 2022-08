S cenami energií mohou pomoci dividendy ČEZ, shodují se analytici

„Tím, že stát vlastní v ČEZ sedmdesátiprocentní podíl, tak má ideální možnost prosadit navýšení dividendového výplatního poměru z nynějších 60 až 80 procent na 100 procent, případně i výše. Tím by podle mého názoru měl šanci získat z celkového pohledu i více finančních prostředků než prostřednictvím stanovení nějaké formy zdanění. Mimořádná daň totiž snižuje čistý zisk, a tudíž i dividendový potenciál," řekl analytik Fio banky Jan Raška.

Dividendu by mohl stát využít k získání peněz z ČEZ také podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty. Jiný způsob stát podle něj nemá.

„Důvod je jednoduchý, ČEZ má minoritní akcionáře. Pomoci by ale mohl ve smyslu, jak by mohla vláda vysoké zisky využít. Místo toho aby tady politici neustále přetřásali uvažované uvalení speciální daně, mohou si jednoduše vysoké zisky nechat vyplatit třeba formou dividend. To je nejjednodušší způsob. A nejrychlejší. A taky je naprosto transparentní," uvedl Trampota.