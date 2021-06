Růst penzí nad valorizaci z minulých let bude stát 100 miliard, řekla šéfka rozpočtové rady

Růst penzí nad zákonnou valorizaci z posledních let znamená pro příští rok navýšení výdajů na důchody o sto miliard korun. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekla šéfka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. V roce 2022 by se podle plánu vlády mělo na penze vydat celkem 565,4 miliardy.