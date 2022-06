Řidiči už mohou jezdit po první části obchvatu Frýdku-Místku

„Čekáme na rozhodnutí ministerstva dopravy, které posuzuje právní moc stavebního povolení. To rozhodnutí by mohlo být ještě v červenci. Máme dohodu se zhotovitelem, že do čtyř týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení je schopen ten úsek dokončit tak, abychom 3. září mohli provoz v této části pustit plnohodnotně,“ nastínil.