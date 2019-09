Půjčky na předražené byty ohrožují českou ekonomiku

Vývoj na trhu s bydlením pro Českou republiku ve střednědobém horizontu představuje systémové riziko pro finanční stabilitu a mohl by vést k závažným dopadům na vývoj ekonomiky.

Podle výboru v případě poklesu ekonomiky hrozí, že domácnosti nebudou schopny splácet půjčky na nadhodnocené byty. To by ohrozilo i bankovní sektor a mohlo by vést k řetězové reakci v celé ekonomice.