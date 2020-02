První jaderná elektrárna v arabském světě dostala zelenou

Spojené arabské emiráty vydaly provozní licenci pro první jadernou elektrárnu v arabském světě. S odvoláním na úřad pro jadernou regulaci FANR o tom v pondělí informovala agentura Reuters. Elektrárna by tak mohla začít vyrábět elektřinu ještě do konce letošního roku. Do roku 2050 má pokrývat šest procent poptávky po elektřině v zemi.