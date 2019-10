Průmysl v útlumu. V srpnu klesla výroba o 3,8 procenta

Podle ekonoma ČSOB Petra Dufka srpnová čísla naznačují, že recese německé ekonomiky dopadá i na část tuzemského průmyslu. „Není to však nijak drtivý dopad, který by mohl českou ekonomiku zastavit nebo dokonce nasměrovat do útlumu. Tomu nasvědčují i výsledky obchodní bilance, které i v tomto měsíci skončily velmi solidním přebytkem,” uvedl.