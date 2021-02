Průmysl se propadl nejvíce od krizového roku 2009

Průmysl za celý loňský rok zaznamenal největší propad za posledních 11 let, a to o osm procent. Vyplývá to z dat, jež v pondělí zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V samotném prosinci průmyslová výroba vzrostla meziročně o 0,5 procenta.