Prodej aut celosvětově zpomaluje. A s ním i světová ekonomika

Další vrásky na čele nyní dělají šéfům evropských automobilek obavy z toho, že USA v rámci eskalující obchodní války zavedou 25procentní cla. O clech na dovoz aut by měl americký prezident Donald Trump rozhodnout do 13. listopadu.

Americký ministr obchodu Wilbur Ross minulý měsíc v rozhovoru pro Financial Times uvedl, že Washington dává přednost jednání s EU před zavedením cel na auta. Toto riziko však stále existuje, ostatní země by navíc zareagovaly odvetou. Některé analýzy upozorňují, že by to vedlo k poklesu výroby v USA a ztrátě více než 600 000 pracovních míst.