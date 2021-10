Příjmy katolické církve klesly, přesto měla zisk

Kladný hospodářský výsledek se podle nich podařil díky zhodnocení některých dřívějších investic a vyšším výnosům z lesní činnosti. „Ukázalo se, že církev je schopná ze svého majetku vygenerovat zisky. Pokud by měla jenom hotely, tak by to byl samozřejmě velký problém, ale potravinářství, nájmy nebo výpočetní technika byly oblasti, které fungovaly. A podařilo se také prodat některé nemovitosti,“ řekl Karel Matyska, ekonomický poradce České biskupské konference.

Investice do školství vzrostly o čtvrtinu na 132 milionů korun. Důvodem byly mimo jiné vyšší investice do oprav, například gymnázií v Kroměříži a Hradci Králové, i zajištění IT vybavení. Do budoucí soběstačnosti investovala katolická církev 2,1 miliardy korun, což bylo o 521 milionů korun více než v roce 2019. Na daních z příjmu odvedly diecéze 170 milionů korun, tedy dvakrát více než v roce 2019. Na ostatních daních to pak bylo přes 51 milionů korun.