Přepravci mají před Vánoci napilno, doručují přes milion zásilek denně

Soukromý přepravce PPL ve spojitosti s Black Friday a nynějšími vánočními nákupy odbavuje až půl milionu zásilek denně. To je více než během loňského uzavření kamenných prodejen. Další přepravní firma GLS hlásí překonání loňské špičky o 25 procent.

Velký nárůst v této sezoně zaznamenávají přepravci nejen v doručení na adresu, ale i do výdejních míst. Například PPL letos nabízí 3000 výdejních míst, Česká pošta zdvojnásobila počet Balíkoven na 5000 a Zásilkovna disponuje více než 6000 výdejnami.

Přepravní společnosti doporučují objednávat zboží v e-shopech do 20. prosince, respektive předat zásilky do přepravy nejpozději 22. prosince, aby došly do Štědrého dne.