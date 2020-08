Přelomový rozsudek: Zaměstnavatelé musí v Praze platit lidem stejně jako v regionech

Česká pošta s interpretací soudu nesouhlasí. „Metodika výpočtu tarifní mzdy by měla být předmětem širší debaty, a to jak ekonomické, tak právní, která by zohlednila poměr mezi příjmy a výdaji v různých lokalitách,“ uvedl na dotaz Novinek mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Pokud by firmy v Praze mzdy snížily, hrozil by jim nedostatek zaměstnanců. Především ti, kteří berou nižší mzdy, by nebyli schopni v hlavním městě reálně žít a hledali by jinou práci.