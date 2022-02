PŘEHLEDNĚ: Fakta k zelenému jádru a plynu

Taxonomie jádro, stejně jako plyn, považuje za přechodový zdroj, který bude pouze dočasně sloužit pro přechod mezi fosilními palivy a obnovitelnými energiemi. Nové bloky jaderných elektráren získají status zelených investic, pokud budou mít stavební povolení do roku 2045.

Podporu investorů budou moci získat i úpravy již existujících jaderných bloků, na něž úřady vydají povolení do roku 2040.

Komise byla pod tlakem zemí, které jádro odmítají zejména kvůli rizikům spojeným s jaderným odpadem. Brusel zdůrazňuje, že podporu investorů budou moci získat pouze projekty splňující nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Mezi ně patří i požadavek, aby státy s jadernými elektrárnami měly na svém území do roku 2050 hlubinné úložiště vyhořelého paliva.

Potvrzeno. Evropská komise zařadila jádro a plyn do zelených investic

Před rokem 2035 budou za zelené investice považovány peníze vložené do těch plynových elektráren či tepláren, které splní jednu z emisních podmínek. Buď do roku 2030 nebudou vypouštět větší emise než odpovídá 270 g/kWh oxidu uhličitého, nebo musí průměrnou roční hodnotu těchto emisí udržet po dobu dvaceti let pod 550 kg/kW.