Pražský okruh a D35. Kandidát na ministra dopravy Kupka určil stavební priority

U některých klíčových staveb podle něj projektová příprava vázne. "Je nezbytně nutné určit priority. Ta stávající sestava koaliční většiny měla odvahu vytknout před závorku stavbu Pražského okruhu a stavbu D35," řekl Kupka. Neznamená to podle něj, že by se další stavby odsunuly do ústraní, pro tyto dvě stavby ale vláda udělá, co je v jejích silách, řekl Kupka.